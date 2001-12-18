Клинников Александр Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинников Александр Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1952

Отец: Клинников Виталий Григорьевич

Мать: Клинникова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
23.07.1976

Сын: Клинников Алексей Александрович

Мать ребёнка: Суворова Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клинников Александр Александрович

Мать ребёнка: Суворова Ольга Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Ольга Филипповна

Смерть
Неизвестно
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