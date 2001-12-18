Клинников Александр Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1952
Рождение ребёнка
23.07.1976
Сын: Клинников Алексей Александрович
Мать ребёнка: Суворова Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клинников Александр Александрович
Мать ребёнка: Суворова Ольга Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно