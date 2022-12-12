Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1834 Троицкий завод 34 года
Рождение ребёнка
1779
Сын: Кашеваров Филипп Макарович
Отец ребёнка: Кошеваров Макар Петрович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Кашеваров Григорий Макарович
Отец ребёнка: Кошеваров Макар Петрович
РС 1834 Троицкий завод
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно