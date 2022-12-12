Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Васильевна

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Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
В РС 1834 Троицкий завод 34 года
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кашеваров Филипп Макарович

Отец ребёнка: Кошеваров Макар Петрович

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кашеваров Григорий Макарович

Отец ребёнка: Кошеваров Макар Петрович

Верхнетроицкое, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
РС 1834 Троицкий завод
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошеваров Макар Петрович

Смерть
Неизвестно
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