Лёзный Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1970
Сын: Лёзный Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Лёзная Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лёзный Валерий Евгеньевич
Мать ребёнка: Лёзная Валентина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лёзная Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лёзная Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно