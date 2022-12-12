Лёзный Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёзный Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1970

Сын: Лёзный Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Лёзная Нина Алексеевна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёзный Валерий Евгеньевич

Мать ребёнка: Лёзная Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёзный Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Лёзная Нина Алексеевна

Павлоград, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёзная Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёзная Валентина Алексеевна

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