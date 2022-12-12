Коваль Герасим Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Коваль Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1799