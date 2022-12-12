Коваль Герасим Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Герасим Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Коваль Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Коваль Фома Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Петр Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Иван Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Матвей Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ковали, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1799
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