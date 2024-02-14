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Измайлов Пуяндай

Место рождения

Село Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1928

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1926

Дочь: Петрусева (Измайлова) Зинаида Пуяндаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1928

Дочь: Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1928
Похороны
Неизвестно

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