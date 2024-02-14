Измайлов Пуяндай
Место рожденияСело Ахманово, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1926
Дочь: Петрусева (Измайлова) Зинаида Пуяндаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1928
Дочь: Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна
Мать ребёнка: не указана
Похороны
Неизвестно