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Куперман Абрам

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кабанский р-н, д. Шарашово

Дата рождения

12.01.1904

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Жена

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1904

Отец: Куперман Моисей

Мать: Куперман (Макальская) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Загузина) Маланья Дмитриевна

Упоминание
Неизвестно
Председатель Инкинского сельсовета,в1947 году-председатель колхоза.
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Загузина) Маланья Дмитриевна

Смерть
1973

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