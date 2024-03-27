Куперман Абрам
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кабанский р-н, д. Шарашово
Дата рождения12.01.1904
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1904
Отец: Куперман Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Председатель Инкинского сельсовета,в1947 году-председатель колхоза.
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Загузина) Маланья Дмитриевна
Смерть
1973