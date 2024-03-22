Алексеева Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти?.06.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
26.12.1942
Дочь: Солопова Галина
Рождение ребёнка
20.05.1952
Сын: Алексеев Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий
Место жительства
1952
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смородина Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Алексеев Анатолий
Смерть
?.06.1992