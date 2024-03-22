Алексеева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Татьяна Ивановна

Место рождения

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

?.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

KT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1942

Дочь: Солопова Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.05.1952

Сын: Алексеев Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий

Место жительства
1952
Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смородина Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Алексеев Анатолий

Смерть
?.06.1992
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