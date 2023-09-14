Полынцев Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полынцева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Полынцева Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полынцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Полынцева Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полынцев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Полынцева Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно