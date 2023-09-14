Полынцев Михаил Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынцев Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полынцева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Полынцева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полынцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Полынцева Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полынцев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Полынцева Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полынцева Нина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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