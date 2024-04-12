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Прасковья Викулова

Место рождения

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Викула Михайлов

Мать: Феодосья Осипова

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Василий Антипов

Отец ребёнка: Антип Семёнов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Маланья Антипова

Отец ребёнка: Антип Семёнов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Агафья Антипова

Отец ребёнка: Антип Семёнов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лазарь Антипов

Отец ребёнка: Антип Семёнов

Новая Мотовиловка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Семёнов

Смерть
Неизвестно
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