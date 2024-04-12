Прасковья Викулова
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Викула Михайлов
Мать: Феодосья Осипова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Василий Антипов
Отец ребёнка: Антип Семёнов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Маланья Антипова
Отец ребёнка: Антип Семёнов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Агафья Антипова
Отец ребёнка: Антип Семёнов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лазарь Антипов
Отец ребёнка: Антип Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Семёнов
Смерть
Неизвестно