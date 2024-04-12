Трофимова (Малова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Малова) Прасковья Андреевна

Место рождения

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.10.1845

Дата смерти

18.11.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1845

Отец: Малов Андрей Кузьмич

Мать: Малова Анна Тимофеена

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Трофимов Иван Трофимович

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1873

Сын: Трофимов Федор Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Липское, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1876 ст.

Дочь: Яковлева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1879 ст.

Дочь: Антонова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.09.1880

Дочь: Полозаева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1885

Сын: Трофимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.05.1891 ст.

Сын: Трофимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Трофимов Иван Трофимович

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
18.11.1919
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
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