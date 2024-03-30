Тростинская (Шуляка) Анна Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тростинская (Шуляка) Анна Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1922

Сын: Тростинский Устин Ефимович

Отец ребёнка: Тростинский Ефим Маркианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуждина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Тростинский Ефим Маркианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тростинский Ефим Маркианович

Смерть
Неизвестно
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