Тростинская (Шуляка) Анна Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1922
Сын: Тростинский Устин Ефимович
Отец ребёнка: Тростинский Ефим Маркианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуждина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Тростинский Ефим Маркианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно