Романин Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романин Виталий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1929

Дата смерти

27.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романина (Редькина) Лидия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романина (Редькина) Лидия Григорьевна

Рождение ребёнка
15.11.1957

Дочь: Берсенëва (Романина) Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Романина (Редькина) Лидия Григорьевна

Смерть
27.07.1999

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