Романин Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1929
Дата смерти27.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1957
Дочь: Берсенëва (Романина) Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Романина (Редькина) Лидия Григорьевна
Смерть
27.07.1999