Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимии Леонидович

Отец ребёнка: Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий Леонидович

Отец ребёнка: Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин Леонидович

Отец ребёнка: Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Леонидович

Отец ребёнка: Леонид Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Леонидовна

Отец ребёнка: Леонид Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонид Владимирович

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