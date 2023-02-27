Рогозин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Рогозин Тихон

Мать: (Рогозина) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия

Смерть
Неизвестно

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