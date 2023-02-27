Рогозин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Рогозин Тихон
Мать: (Рогозина) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: (Рогозина) Анастасия
Смерть
Неизвестно