Цвирко Валерия Казимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Цвирко Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович
Рождение ребёнка
20.02.1878
Дочь: Шпаковская Юлия Гавриловна
Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович
заст. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1881
Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович
ур. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1883
Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович
ур. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цвирко Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно