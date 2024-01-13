Цвирко Валерия Казимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цвирко Валерия Казимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Цвирко Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович

Рождение ребёнка
20.02.1878

Дочь: Шпаковская Юлия Гавриловна

Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович

заст. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1881

Сын: Цвирко Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович

ур. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1883

Сын: Цвирко Иосиф Гаврилович

Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович

ур. Занетечье, Житинская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвирко Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цвирко Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Цвирко Гавриил Фелицианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цвирко Гавриил Фелицианович

Смерть
Неизвестно
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