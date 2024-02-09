Харитина Васильевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитенко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.1927
Дочь: Никитенко Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Никитенко Иван
Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Никитенко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Никитенко Иван
Смерть
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область