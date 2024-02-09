Харитина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитина Васильевна

Место рождения

Украина

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.1927

Дочь: Никитенко Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Никитенко Иван

Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Никитенко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Никитенко Иван

Смерть
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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