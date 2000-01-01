Семен Ахремов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Ахрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Малаш Семенов
Мать ребёнка: Юлианна (Ефимия) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юлианна (Ефимия) Иванова
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно