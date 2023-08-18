Эргашев Джурабай
Место рожденияферганская долина, Узбекистан
Дата рождения1920
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Эргашева (Турьева) Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турьев Тулабек
Мать ребёнка: Эргашева (Турьева) Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1957
Сын: Эргашов Алик
Мать ребёнка: Эргашева (Турьева) Клавдия
Смерть
2003