Эргашев Джурабай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эргашев Джурабай

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Место рождения

ферганская долина, Узбекистан

Дата рождения

1920

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1922 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Эргаш

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эргашева (Турьева) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турьев Тулабек

Мать ребёнка: Эргашева (Турьева) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эргашева (Турьева) Клавдия

Рождение ребёнка
01.02.1957

Сын: Эргашов Алик

Мать ребёнка: Эргашева (Турьева) Клавдия

Смерть
2003

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