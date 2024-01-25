Примак Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Примак Василий Федорович
Мать: Примак Ольга Марковна
Рождение ребёнка
1986
Сын: Примак Александр Владимирович
Мать ребёнка: Примак Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
1987
Сын: Примак Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Примак Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
1992
Сын: Примак Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Примак Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Примак Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно