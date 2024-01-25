Примак Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примак Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Примак Василий Федорович

Мать: Примак Ольга Марковна

Рождение ребёнка
1986

Сын: Примак Александр Владимирович

Мать ребёнка: Примак Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Примак Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Примак Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
1992

Сын: Примак Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Примак Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Примак Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбак Валентина Степановна

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