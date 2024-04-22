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Егор Евстафьев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1700 ст.

Дата смерти

До 1776 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1707 г.р.

Дети

Около 1735 г.р.
Около 1739 г.р.
Около 1743 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700 ст.

Отец: Евстафий Андреев

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.

Дочь: Устинья Егорова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.

Дочь: Фекла Егорова

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Марфа Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Иванова

Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1776 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
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