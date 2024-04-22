Егор Евстафьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700 ст.
Дата смертиДо 1776 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700 ст.
Отец: Евстафий Андреев
Рождение ребёнка
Около 1735 ст.
Дочь: Устинья Егорова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1739 ст.
Дочь: Фекла Егорова
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Около 1743 ст.
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1776 ст.