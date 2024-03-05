Маркова Просковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Марков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркова Тамара Павловна
Отец ребёнка: Марков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Марков Павел Иосифович
Рождение ребёнка
07.01.1942
Сын: Марков Юрий Павлович
Отец ребёнка: Марков Павел Иосифович
Смерть
1964