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Маркова Просковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Марков Павел Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова Тамара Павловна

Отец ребёнка: Марков Павел Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марков Валентин Павлович

Отец ребёнка: Марков Павел Иосифович

Рождение ребёнка
07.01.1942

Сын: Марков Юрий Павлович

Отец ребёнка: Марков Павел Иосифович

Смерть
1964

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