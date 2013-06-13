Смирнова Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.?
Дата смерти13.06.2013
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.?
Отец: Смирнов Александр Анатольевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр
Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.02.1962
Сын: Смирнов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич
Бухтин Мыс, Сокольский р-н, Вологодской области
Смерть
13.06.2013