Смирнова Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Зоя Александровна

Смирнова Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.?

Дата смерти

13.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.?

Отец: Смирнов Александр Анатольевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр

Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.02.1962

Сын: Смирнов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Смирнов Николай Дмитриевич

Бухтин Мыс, Сокольский р-н, Вологодской области
Смерть
13.06.2013

Мы используем куки для улучшения работы сайта.