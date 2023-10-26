Кушнир ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнир ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатохина (Кушнир) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кушнир Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гриднева (Кушнир) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Кушнир Владимир

Рождение ребёнка
03.08.1957

Сын: Кушнир Александр Владимирович

Отец ребёнка: Кушнир Владимир

Смерть
Неизвестно

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