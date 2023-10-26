Кушнир ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатохина (Кушнир) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кушнир Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гриднева (Кушнир) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Кушнир Владимир
Рождение ребёнка
03.08.1957
Сын: Кушнир Александр Владимирович
Отец ребёнка: Кушнир Владимир
Смерть
Неизвестно