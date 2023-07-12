Ермакова (Полынова) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1904
Дата смерти31.01.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.01.1925
Сын: Ермаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ермаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
01.12.1928
Дочь: Малышева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
25.06.1931
Дочь: Шляпкина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий Максимович
Рождение ребёнка
20.12.1934
Дочь: Насонова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ермаков Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1994