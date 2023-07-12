Ермакова (Полынова) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Полынова) Пелагея Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1904

Дата смерти

31.01.1994

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1925

Сын: Ермаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ермаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
01.12.1928

Дочь: Малышева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
25.06.1931

Дочь: Шляпкина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий Максимович

Рождение ребёнка
20.12.1934

Дочь: Насонова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ермаков Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Василий Максимович

Смерть
31.01.1994
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