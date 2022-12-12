Лукьянов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Григорий Иванович

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Место рождения

Самарская губерния Николаевский уезд село Берёзово

Дата рождения

1903 ст.

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния Николаевский уезд село Берёзово
Рождение ребёнка
07.03.1939

Сын: Лукьянов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Яковлевна

Черногай, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.05.1942
Михайловка, Харківська область
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