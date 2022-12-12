Лукьянов Григорий Иванович
Место рожденияСамарская губерния Николаевский уезд село Берёзово
Дата рождения1903 ст.
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния Николаевский уезд село Берёзово
Рождение ребёнка
07.03.1939
Сын: Лукьянов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Лукьянова Пелагея Яковлевна
Черногай, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
?.05.1942
Михайловка, Харківська область