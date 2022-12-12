Афиногенов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афиногенов Александр Николаевич

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Место рождения

Скопин, город Скопин, Рязанская область

Дата рождения

04.04.1904

Дата смерти

29.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Место жительства
С 1904 по 1920
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Место жительства
С 1920 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.10.1941
Москва, город федерального значения Москва
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