Афиногенов Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1904
Дата смерти29.10.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1920
Место жительства
С 1920 по 1941
Смерть
29.10.1941