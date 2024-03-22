Валяев Дмитрий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаляев Дмитрий Анатольевич

Валяев Дмитрий Анатольевич

Место рождения

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close