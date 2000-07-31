Богданов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1938
Дата смерти31.07.2000
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938
Рождение ребёнка
07.06.1964
Дочь: Шевякова (Богданова) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Богданова (Терехова) Нина Альбертовна
Рождение ребёнка
24.05.1970
Сын: Богданов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Богданова (Терехова) Нина Альбертовна
Смерть
31.07.2000