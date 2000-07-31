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Богданов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1938

Дата смерти

31.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938

Отец: Богданов Алексей Алексеевич

Мать: Крылова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
07.06.1964

Дочь: Шевякова (Богданова) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Богданова (Терехова) Нина Альбертовна

Рождение ребёнка
24.05.1970

Сын: Богданов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Богданова (Терехова) Нина Альбертовна

Смерть
31.07.2000

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