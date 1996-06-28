Кузнецов Юрий (Урий) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Юрий (Урий) Борисович

Место рождения

Улан-Удэ, Россия

Дата рождения

Около 15.03.1913

Дата смерти

Около 28.06.1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1913

Отец: Кузнецов Борис (Борух) Исаевич

Мать: Кузнецова (Цыгальницкая) Ида Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 28.06.1996
Похороны
Неизвестно

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