Кузнецов Юрий (Урий) Борисович
Место рожденияУлан-Удэ, Россия
Дата рожденияОколо 15.03.1913
Дата смертиОколо 28.06.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 28.06.1996
Похороны
Неизвестно