Новиков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1975
Дата смерти18.08.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1975
Отец: Новиков Николай Петрович
Мать: Новикова Елена Венеровна
Бракосочетание
07.01.1999
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.03.2000
Дочь: Едриванова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Новикова Оксана Петровна
Рождение ребёнка
11.07.2007
Сын: Новиков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Новикова Оксана Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Оксана Петровна
Смерть
18.08.2012