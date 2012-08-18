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Новиков Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1975

Дата смерти

18.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1975

Отец: Новиков Николай Петрович

Мать: Новикова Елена Венеровна

Бракосочетание
07.01.1999

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.03.2000

Дочь: Едриванова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Новикова Оксана Петровна

Рождение ребёнка
11.07.2007

Сын: Новиков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Новикова Оксана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Оксана Петровна

Смерть
18.08.2012
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