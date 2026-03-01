Ефименко Савелий До 1855 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефименко Савелий

Автор
НХ
Харченберг Н.

мужской, родился До 1855, Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

умер Неизвестно

Дети
(Ефименко) Екатерина СавелиевнаДо 1870 г.р.
Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария СавельевнаДо 1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна

Мать ребёнка: ?

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: (Ефименко) Екатерина Савелиевна

Мать ребёнка: ?

Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
Неизвестно

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