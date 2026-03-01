Ефименко Савелий
мужской, родился До 1855, Крыловская, Крыловский муниципальный район, Краснодарский край
умер Неизвестно
Дети
(Ефименко) Екатерина СавелиевнаДо 1870 г.р.
Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария СавельевнаДо 1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Колот (Ефименко (Юхименко)) Мария Савельевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: (Ефименко) Екатерина Савелиевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно