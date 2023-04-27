Чибышев Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибышев Геннадий Геннадьевич
Мать ребёнка: Чибышева Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибышев Денис Геннадьевич
Мать ребёнка: Чибышева Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чибышева Ирина Андреевна