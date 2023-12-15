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Мария Ивановна

Место рождения

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Важник Иван Маркиянович

Мать: (Ляпич) Вера Фёдоровна

Боровая Слобода, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1960

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