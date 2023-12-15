Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Важник Иван Маркиянович
Мать: (Ляпич) Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1960