Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична
Место рождения
Дата рождения16.01.1888
Дата смерти01.12.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Неганова) Татьяна Поликарповна
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неганов Сергей Поликарпович
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1926
Дочь: (Неганова) Зоя Поликарповна
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Рождение ребёнка
25.02.1927
Дочь: Миронова (Неганова) Галина Поликарповна
Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович
Смерть
01.12.1960
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область