Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична 16.01.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Неганова (Веселицкая) Агния Ильинична

Место рождения

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.01.1888

Дата смерти

01.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1888

Отец: Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)

Мать: Веселицкая Анна Павловна

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Неганова) Татьяна Поликарповна

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неганов Сергей Поликарпович

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неганов Поликарп Петрович

Рождение ребёнка
25.02.1926

Дочь: (Неганова) Зоя Поликарповна

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1927

Дочь: Миронова (Неганова) Галина Поликарповна

Отец ребёнка: Неганов Поликарп Петрович

Воскресенское, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
01.12.1960
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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