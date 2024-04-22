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Пыхкин Василий Григорьевич

Место рождения

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пыхкин Григорий

Мать: не указана

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Пыхкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пыхкина Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пыхкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пыхкина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
?.10.1850

Сын: Пыхкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыхкина Марья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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