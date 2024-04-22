Пыхкин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Пыхкин Григорий
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пыхкина Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пыхкина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
?.10.1850
Сын: Пыхкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Пыхкина Марья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пыхкина Марья Алексеевна
Смерть
Неизвестно