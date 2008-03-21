Медведева Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1990
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1990
Отец: Медведев Александр Дмитриевич
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
21.03.2008
Дочь: Нотфуллина Аделина Ильнуровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нотфуллин Ильдар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нотфуллина ещё одна Ильдаровна
Отец ребёнка: не указан