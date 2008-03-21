Медведева Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1990

Отец: Медведев Александр Дмитриевич

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
21.03.2008

Дочь: Нотфуллина Аделина Ильнуровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нотфуллин Ильдар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нотфуллина ещё одна Ильдаровна

Отец ребёнка: не указан

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