Орна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байбабаев Рахмин

Мать: Надя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аарон

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элишева

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сара

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханна

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёсеф Хаим

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цофия

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рут

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лея

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моше

Отец ребёнка: Давидов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ривка

Отец ребёнка: Давидов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давидов Яков

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