Орна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байбабаев Рахмин
Мать: Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аарон
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элишева
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сара
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханна
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ёсеф Хаим
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цофия
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рут
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лея
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моше
Отец ребёнка: Давидов Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ривка
Отец ребёнка: Давидов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давидов Яков