Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Василий Иванович (1731 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Благовещенского на Черемхе Романов-Борисоглебского уезда1 . В 1783 году уволен за штат, а в 1784 году предоставле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Анна Всильева
Мать ребёнка: Ульяна Васильева
Работа или профессия
До 1783
пономарь
Работа или профессия
1783
за штатом
Работа или профессия
1784
предоставлен на попечение общественного призрения
Смерть
Неизвестно