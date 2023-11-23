Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Василий Иванович (1731 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Благовещенского на Черемхе Романов-Борисоглебского уезда1 . В 1783 году уволен за штат, а в 1784 году предоставле... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Ульяна Васильева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Анна Всильева

Мать ребёнка: Ульяна Васильева

Работа или профессия
До 1783
пономарь
Работа или профессия
1783
за штатом
Работа или профессия
1784
предоставлен на попечение общественного призрения
Смерть
Неизвестно

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