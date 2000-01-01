Ладыгина (Лузина) Анастасия Андреевна
Место рожденияс. Селитьба
Дата рождения24.10.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1910
Отец: Лузин Андрей Андреевич
с. Селитьба
Рождение ребёнка
03.11.1934
Дочь: Пузанова Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Ладыгин Фёдор
Рождение ребёнка
28.02.1939
Отец ребёнка: Ладыгин Фёдор
Рождение ребёнка
17.06.1943
Рождение ребёнка
29.03.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно