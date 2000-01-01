Ладыгина (Лузина) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина (Лузина) Анастасия Андреевна

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Место рождения

с. Селитьба

Дата рождения

24.10.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1934 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1910

Отец: Лузин Андрей Андреевич

Мать: Лузина Клавдия Дмитриевна

с. Селитьба
Рождение ребёнка
03.11.1934

Дочь: Пузанова Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Ладыгин Фёдор

Рождение ребёнка
28.02.1939

Сын: Ладыгин Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Ладыгин Фёдор

Рождение ребёнка
17.06.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладыгин Фёдор

Рождение ребёнка
29.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладыгин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ладыгин Фёдор

Смерть
Неизвестно
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