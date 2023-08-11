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Рыжков Яков Сидорович

Место рождения

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

19.11.1825

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Рыжков Сидор Севостьянович

Мать: не указана

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рыжков Афонасей Яковлевич

Мать ребёнка: Рыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Рыжков Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Рыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна

Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
19.11.1825
Адовщина, Свечинский муниципальный район, Кировская область
от чахотки

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