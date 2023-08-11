Рыжков Яков Сидорович
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смерти19.11.1825
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Рыжков Сидор Севостьянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рыжков Афонасей Яковлевич
Мать ребёнка: Рыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Рыжкова (Прозорова) Епистимия Дементьевна
Смерть
19.11.1825
от чахотки