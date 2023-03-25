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Калугина Анна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Калугин Ефим Кириллович

Мать: Калугина Феодора Михайловна

Рождение ребёнка
14.04.1909

Дочь: Калугина Мария Якимовна

Отец ребёнка: не указан

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.01.1914

Дочь: Калугина Апполинария Якимовна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткевич Яким Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Елизавета Якимовна

Отец ребёнка: Короткевич Яким Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткевич Яким Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калугина Анна Якимовна

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1946
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