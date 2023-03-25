Калугина Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
14.04.1909
Дочь: Калугина Мария Якимовна
Рождение ребёнка
18.01.1914
Дочь: Калугина Апполинария Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Елизавета Якимовна
Отец ребёнка: Короткевич Яким Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калугина Анна Якимовна
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946