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(Абиссов) Борис Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Никита Герасимов

Мать: неизвестно

(Абиссов) Борис Никитич (1765 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Никиты Герасимовича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1783 году определен во дьячк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Федорова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Абиссов Евграф Борисов

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Абиссов Евграф Борисович (1794 - ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Бориса Никитича. С 1806 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании отца. В... Показать все
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Добротина Екатерина Борисова

Мать ребёнка: Агриппина Федорова

Смерть
Неизвестно

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