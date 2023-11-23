(Абиссов) Борис Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Никита Герасимов
Мать: неизвестно
(Абиссов) Борис Никитич (1765 — ?) Родился в семье священника села Мантенева Любимского уезда Никиты Герасимовича. С 1780 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1783 году определен во дьячк... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Федорова
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Абиссов Евграф Борисович (1794 - ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Бориса Никитича. С 1806 года обучался в Ярославской духовной семинарии на содержании отца. В... Показать все
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Добротина Екатерина Борисова
Мать ребёнка: Агриппина Федорова
Смерть
Неизвестно