Королёва (Костина) Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва (Костина) Марфа Ильинична

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Место рождения

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костин Илья

Мать: не указана

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова (Королёва) Александра Ефимовна

Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Аркадий Ефимович

Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Королёв Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1924

Сын: Королёв Василий Ефимович

Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1927

Сын: Королёв Иван Ефимович

Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1929

Дочь: (Королёва) Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Королёва) Любовь Ефимовна

Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович

Смерть
Около 1970

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