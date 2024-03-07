Королёва (Костина) Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова (Королёва) Александра Ефимовна
Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович
Рождение ребёнка
24.01.1924
Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1927
Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович
Рождение ребёнка
23.03.1929
Дочь: (Королёва) Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Королёва) Любовь Ефимовна
Отец ребёнка: Королёв Ефим Павлович
Смерть
Около 1970