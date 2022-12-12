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Петров Ларион Родионович

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Место рождения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Петров Родион Юдевич

Мать: Петрова Аксения

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: Бурлакова Матрёна Ларионовна

Мать ребёнка: Петрова Ульяна Кирилловна/Кирьяновна

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Петров Фёдор Ларионович

Мать ребёнка: Петрова Ульяна Кирилловна/Кирьяновна

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ирина Ларионовна

Мать ребёнка: Петрова Ульяна Кирилловна/Кирьяновна

Vincentovo
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Ульяна Кирилловна/Кирьяновна

Ажуройсти, Поставский район, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1948
Vincentovo
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