Петров Ларион Родионович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Петров Родион Юдевич
Мать: Петрова Аксения
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: Бурлакова Матрёна Ларионовна
Мать ребёнка: Петрова Ульяна Кирилловна/Кирьяновна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Петрова Ульяна Кирилловна/Кирьяновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ирина Ларионовна
Мать ребёнка: Петрова Ульяна Кирилловна/Кирьяновна
Vincentovo
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Ульяна Кирилловна/Кирьяновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1948
Vincentovo