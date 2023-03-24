Яковлев Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Яковлев Иван ?
Мать: не указана
Военная служба
С 09.10.1943
Род войск: 5 ждбр ждв УВВР 9 Воинское звание: Рядовой https://pamyat-naroda.ru/warunit/5 ждбр ждв УВВР/
Награда
09.05.1945
Архив: ЦАМО Расположение документа: шкаф 101, ящик 13
Смерть
Неизвестно