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Яковлев Роман Иванович

Место рождения

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Яковлев Иван ?

Мать: не указана

Каменка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 09.10.1943
Род войск: 5 ждбр ждв УВВР 9 Воинское звание: Рядовой https://pamyat-naroda.ru/warunit/5 ждбр ждв УВВР/
Награда
09.05.1945
Архив: ЦАМО Расположение документа: шкаф 101, ящик 13
Смерть
Неизвестно

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