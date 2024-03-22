Стефанида Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Восприемник
08.10.1893 ст.
Афанасьевская церковь 08.10.1893 Чермы Дмитрий Ефимович Чермы отец запасной унтер офицер Ефим Фомич Цветков мать жена Анастасия Дмитриевна крестьянин Хрисанф Филиппович крестьянская девица Стефанид... Показать все
Восприемник
09.08.1895 ст.
Афанасьевская церковь 09.04.1895 Чермы Василий Ефимович Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич Чермы мать жена Анастасия Дмитриевна Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Чермы крестьянская дочь Стефанид... Показать все
Бракосочетание
03.02.1897 ст.
Муж: Антон Васильевич
Афанасьевская церковь 03.02.1897 Чермы крестьянин Антоний Васильевич Чермы крестьянская дочь Стефанида Васильевна по жениху Чермы запасной унтер офицер Ефимий Цветков по жениху Хворостова запасный ... Показать все
Рождение ребёнка
04.12.1897 ст.
Дочь: Анна Антониевна
Отец ребёнка: Антон Васильевич
Афанасьевская церковь 04.12.1897 Чермы Анна Антониевна Чермы отец крестьянин Антоний Васильевич мать жена Стефанида Васильевна крестьянин Георгий Васильевич крестьянская девица Анна Васильевна https... Показать все
Восприемник
13.12.1898 ст.
Афанасьевская церковь 13.12.1898 Чермы Игнатий Ефимович Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич мать жена Анастасия Дмитриевна крестьянин Хрисанф Филиппович жена Стефанида Васильевна муж Антоний Вас... Показать все
Рождение ребёнка
26.08.1899 ст.
Дочь: Ефимия Антониевна
Отец ребёнка: Антон Васильевич
Афанасьевская церковь Рождение: Ефимия Антониевна Чермы Антоний Васильевич 1882 отец Чермы Стефанида Васильевна 1882 мать Восприемники Чермы Георгий Васильевич крестьянин Чермы Анна Константин... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1901 ст.
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Антон Васильевич
Афанасьевская церковь 12.07.1901 Чермы Мария Антоновна Чермы отец отец Антон Васильевич Чермы мать мать Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы крестьянская дочь Анна Констан... Показать все
Восприемник
28.08.1901 ст.
Афанасьевская церковь 28.08.1901 Чермы Александр Ефимович Чермы отец крестьянин Ефимий Фомич Чермы мать жена Анастасия Дмитриевна Чермы крестьянин Хрисанф Филиппович Чермы жена Стефанида Васильевн... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1904 ст.
Дочь: Агафья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Васильевич
Афанасьевская церковь 08.02.1904 Чермы Агафья Антоновна Чермы отец крестьянин Антоний Васильевич Чермы мать жена Стефанида Васильевна Чермы крестьянин Георгий Васильевич Чермы жена Мария Николае... Показать все
Рождение ребёнка
29.03.1909 ст.
Сын: Василий Антонович
Отец ребёнка: Антон Васильевич
Ильинская церковь, Черма 29.03.1909 Черма Василий Антонович Черма отец крестьянин Антон Васильевич мать жена Стефанида Васильевна крестьянин Георгий Васильевич жена Мария Николаевна ЦГИА СПб. ф.19 о... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1899