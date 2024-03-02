Варевцева - Артамонова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варевцева - Артамонова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Артамонова Калерия Петровна

Отец ребёнка: Артамонов Петр Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Артамонов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Артамонов Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артамонов Вадим Петрович

Отец ребёнка: Артамонов Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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