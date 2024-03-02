Варевцева - Артамонова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Артамонова Калерия Петровна
Отец ребёнка: Артамонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1926
Отец ребёнка: Артамонов Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Артамонов Петр Иванович
Смерть
Неизвестно