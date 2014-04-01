Горбунова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунова Анна

Горбунова Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голихин Сергей Леонидович

Мать: Голихина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
01.04.2014

Сын: Ким Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: Ким Владимир Евгеньевич

Рождение ребёнка
28.08.2019

Сын: Горбунов Иван Антонович

Отец ребёнка: Горбунов Антон Валерьевич

Рождение ребёнка
02.08.2021

Дочь: Горбунова Аполлинария Антоновна

Отец ребёнка: Горбунов Антон Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ким Владимир Евгеньевич

Развод
Неизвестно

Муж: Ким Владимир Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Антон Валерьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close