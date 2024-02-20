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Шемигон Никита Петрович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Шемигон Степан Петрович

Мать: Шемигон Анастасия Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Параскева Никитична

Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776

Сын: Шемигон Яков Никитович

Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1777

Сын: Шемигон Алексей Никитин

Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.01.1782

Дочь: Агафия Никитина

Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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