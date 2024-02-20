Шемигон Никита Петрович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Параскева Никитична
Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.01.1782
Дочь: Агафия Никитина
Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Шемигон Татьяна Елисеевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно