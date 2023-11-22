Маркова Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Евгения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1946

Дочь: Богатырева Лариса Львовна

Отец ребёнка: Богатырев Лев

Рождение ребёнка
25.05.1948

Сын: Богатырев Александр Львович

Отец ребёнка: Богатырев Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богатырева Любовь Львовна

Отец ребёнка: Богатырев Лев

Смерть
Неизвестно
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