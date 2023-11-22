Маркова Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1946
Дочь: Богатырева Лариса Львовна
Отец ребёнка: Богатырев Лев
Рождение ребёнка
25.05.1948
Сын: Богатырев Александр Львович
Отец ребёнка: Богатырев Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богатырева Любовь Львовна
Отец ребёнка: Богатырев Лев
Смерть
Неизвестно